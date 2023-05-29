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Сегодня, 09:35

Тен Хаг: «Если «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за трофеи, нам нужно инвестировать в состав»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трансферной политике своего клуба.

«Мы видели это зимой. Все клубы сделали огромные инвестиции, а мы нет. Клуб знает, что если вы хотите играть в топ-четверке и бороться за трофеи в Премьер-лиге, вам нужно инвестировать в состав. В противном случае у вас нет шансов, потому что это сделают другие клубы», — цитирует Тен Хага журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» набрал 75 очков и на третьем месте завершил сезон в АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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