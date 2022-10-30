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Сегодня, 16:31

Тен Хаг: «Мы рады, что он здесь, Криштиану — важный игрок»

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что у него нет проблем в общении с нападающим Криштиану Роналду.

При этом тренер ушел от прямого ответа на вопрос, принес ли футболист ему извинения за прошлый конфликт.

«Об этом уже много сказано, я дал достаточно объяснений. Мы рады, что он здесь, Криштиану — важный игрок. В четверг он забил гол в Лиге Европы, и мы рады этому. Он может стать еще важнее», — приводит слова тренера BBC.

Напомним, что ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Сам Роналду объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции. Во вторник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что Роналду вернулся к тренировкам с основной командой. Он уже принял участие в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге Европы 27 октября и забил гол.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Краснодар
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обе забьют - да

30%

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Ф2(-1.5)

22%

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17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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