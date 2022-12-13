Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, при каком условии клуб продаст защитника Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, при каком условии клуб продаст защитника Гарри Магуайра.

«Если только он сам захочет уйти, тогда мы будем искать варианты», — приводит слова тренера Sky Sports.

Контракт 29-летнего англичанина с «МЮ» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне он не имеет твердого места в основе «Манчестер Юнайтед», проведя за клуб в общей сложности 9 матчей во всех турнирах.