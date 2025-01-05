Аморим — о ничьей с «Ливерпулем»: «Я рад нашей игре, но не результату»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил результат матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Мы очень хорошо контролировали темп игры. Каждый раз, когда у «Ливерпуля» был шанс, мы брали ситуацию в свои руки и на какой-то момент овладевали мячом. Это важно. Нам было трудно, потому что мы контролировали мяч, иногда совершали фолы, контролировали переходы. Мы провели хорошую игру. Я рад нашему выступлению, но не результату. И я также очень расстроен из-за предыдущих матчей», — приводит Sky Sports слова Аморима.

«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию поражений во всех турнирах. Команда Аморима набрала 23 очка и поднялась на 13-ю позицию в АПЛ. Следующий матч «красные дьяволы» проведут 12 января против «Арсенала» в Кубке Англии.