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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Мы каждый день говорим о следующем сезоне и улучшим команду со временем»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о необходимости улучшений в команде.

«Нам нужно извлечь пользу из этого сезона и поработать над тем, что нужно улучшить. Будет всего один шанс. Мы должны рассмотреть все: наш состав, что нам нужно сделать на трансферном рынке. Мы каждый день говорим о следующем сезоне, и со временем мы получим то, что нам нужно, чтобы улучшить команду», — приводит ВВС слова Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 33 матча и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ранее «красные дьяволы» обыграли «Олимпик» по сумме двух игр (7-6) и вышли в полуфинал Лиги Европы. Их следующий соперник — «Атлетик».

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Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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