Аморим: «Можем ли мы требовать что-то большее от болельщиков? Нет, только от себя»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала обращение главного тренера Рубена Аморима к болельщикам команды.

«Можем ли мы требовать что-то большее от болельщиков? Нет, только от себя. Я не могу сказать чего-то плохого о фанатах. Я хочу сказать фанатам, что мы вас понимаем. Я понимаю, как тренер, я понимаю этот момент, я понимаю разочарование. Я понимаю, мы будем совершенствоваться и исправляться, но на это потребуется время», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Тренер подчеркнул, что говорил похожие слова еще после победной игры с Эвертоном (4:0), когда фанаты заговорили о попадании клуба в топ-4 АПЛ. Португалец отметил, что это будет тяжело, но он и команда сделают все, что в их силах.

«Они (болельщики) невероятны. Они нас поддерживают, когда мы проводим сезон, которого, возможно, не увидим еще долгие годы. Единственный способ справиться с этим — готовиться к каждой следующей игре так, как будто мы выиграли прошлую, а затем снова пойти и попытаться выиграть матч. В первую очередь, это наша отвестсвенность, фанатам нужна наша помощь, а не наоборот, они все делают правильно», — добавил Аморим.

После 17 матчей «Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 22 очками.