1 ноября, 17:58

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Мы уверены в себе, нужно забыть последние три недели»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команда уверена в собственных силах.

1 ноября «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Ноттингемом» в 10-м туре чемпионата Англии.

«Мы уверены в себе как команда и как клуб. Наши болельщики стали немного увереннее, но нам нужно забыть о том, что мы делали в прошлом. Когда я говорю «в прошлом», то имею в виду последние три недели. Надо начинать сначала», — цитирует Аморима The United Stand.

Ранее 40-летний специалист признался, что думал об уходе из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне манкунианцы одержали 5 побед в 9 турах АПЛ и с 16 очками занимают шестое место в турнирной таблице.

Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
