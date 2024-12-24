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Аморим: «Меня не волнует Рождество. Я просто хочу победить с «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что у него отсутствует рождественское настроение. По словам 39-летнего специалиста, все его мысли на данный момент заняты тем, чтобы вывести команду на победный путь.

«Я действительно расстроен. Это очень сложный момент, но мы будем решать проблемы шаг за шагом и найдем ответы на все вопросы. Я просто хочу победить. Меня не волнует Рождество. Я сосредоточен только на том, чтобы выиграть следующий матч. Это единственное, что меня волнует», — цитирует Аморима Reuters.

При этом тренер отметил, что, несмотря на тяжелое положение команды, он знает, в каком направлении нужно работать, чтобы решить проблемы «красных дьяволов».

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 очками. Аморим возглавляет команду с начала ноября этого года.

Источник: Reuters
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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