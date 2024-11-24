Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Я не из тех, кто хочет показать себя боссом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о своем стиле работы.

«Я не из тех, кто хочет показать себя боссом. Игроки почувствуют это в мелких деталях, я могу быть улыбчивым, но в процессе работы я буду другим человеком. Они это понимают», — приводит Goal слова Аморима.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Аморима главным тренером команды 1 ноября. Контракт 39-летнего португальского специалиста с английским клубом рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

В воскресенье, 24 ноября, «красные дьяволы» проведут матч против «Ипсвича» в АПЛ. Эта встреча станет дебютной для Аморима в должности главного тренера «МЮ».