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Аморим: «Я хочу побеждать вместе со своими игроками, но с идентичностью и одной идеей»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о том, что руководит его футбольной философией.

«Одним словом: команда. Команда — это самое главное для меня. И если вы работаете как команда, то индивидуальный талант будет сиять. Но если мне нужно объяснить важность всего, то это характер, то, как мы боремся, как играем, мы должны иметь идентичность. Когда наши игроки надевают футболку, они должны понимать, что представляют команду «Манчестер Юнайтед». Все думают одинаково, бегут назад, играют, наслаждаются. Все хотят побеждать, и я хочу побеждать вместе со своими игроками, с болельщиками, но с идентичностью и одной идеей — это то, на чем я постоянно сосредоточен», — сказал Аморим на пресс-конференции.

Каземиро и&nbsp;Бруну Фернандеш. Аморим получит от ван Нистелроя уже не кризисный «МЮ», «Барса» проиграла без Ямаля, штанга помогла «Наполи» против «Интера»

Тренер также добавил, что постарается сделать все, чтобы вывести «МЮ» на то место, которое он заслуживает.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Аморима главным тренером команды 1 ноября. Контракт 39-летнего португальского специалиста с английским клубом рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

До этого Аморим работал в «Спортинге». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Португалии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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