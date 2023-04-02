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Сегодня, 11:21

Тен Хаг: «Вегхорст вносит большой вклад в игру «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Ваута Вегхорста.

«Я думаю, что он очень хорошо справляется со многими вещами, он очень хорош в прессинге и стандартах, — цитирует Goal тен Хага. — Он создает движение. Он действительно вносит большой вклад в игру команды. Он действительно является частью нашего успеха».

Вегхорст выступает за «МЮ» на правах аренды с января 2023 года. Срок соглашения 30-летнего нидерландца с клубом рассчитан до конца сезона.

Вегхорст провел за манчестерский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
Эрик тен Хаг
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