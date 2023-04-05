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Сегодня, 18:03

Тен Хаг: «В матче с «Брентфордом» мы должны показать свой лучший футбол»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от перенесенного матча 25-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда».

«С «Брентфордом» мы должны показать свой лучший футбол, потому что это действительно хорошая команда, отлично структурированная, — цитирует пресс-служба «МЮ» тен Хага. — Они показывают блестящий футбол. Они действительно хорошо работают вместе. Это большая заслуга их команды и тренерского штаба».

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке — 43 очка.

Матч «МЮ» — «Брентфорд» пройдет 5 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
05 апр, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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