Тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» по силам побороться за чемпионство в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о шансах своей команды на чемпионство в АПЛ.
«Сейчас в АПЛ есть 6-7 команд, способных выиграть титул, поскольку владельцы много инвестируют в свои клубы. При правильной философии и стратегии многие могут побороться за место в верхней части таблицы. Для того, чтобы быть реальной силой в турнире, нужна стратегия, постоянство и упорная работа.
Может ли «МЮ» прийти к успеху? Да, я убежден, что мы на правильном пути. Но нужно стать еще сильнее, потому что борьба будет очень упорной и непростой», — приводит Goal слова тен Хага.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2022/23 с 39 очками в 19 матчах. В воскресенье, 22 января «красные дьяволы» сыграют против лидера АПЛ, «Арсенала», который набрал 47 очков в 18 встречах.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 19.30 (мск).
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