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Тен Хаг: «Марсьяль не был на сто процентов готов в этом сезоне»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травмах нападающего Антони Марсьяля.

«Он не был на сто процентов готов в этом сезоне, но он оказывал большое влияние каждый раз, когда был доступен. Так что он делает все, что может. Я думаю, что он игрок, который провел больше всего часов на базе в этом сезоне, чтобы восстановиться. Он действительно расстроен, что так получается. Мы хотим, чтобы он всегда был готов, потому что он делает нашу игру лучше», — цитирует Sky Sports тен Хага.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Контракт 27-летнего француза с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Марсьяль провел за «МЮ» 14 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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