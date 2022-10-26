Тен Хаг заявил, что больше не будет отвечать на вопросы об отстранении Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что в дальнейшем будет игнорировать вопросы об отстранении нападающего Криштиану Роналду.

«Думаю, мы сказали уже все, что могли, и ответили на все вопросы. Роналду пропустил один матч, а теперь вернется в заявку. Все как обычно.

Больше я отвечать не буду. Думаю, мы все объяснили на прошлой неделе", — приводит слова тренера ESPN.

Главный тренер «красных дьяволов» отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Из-за этого Роналду пропустил игру «МЮ» против «Челси» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии.