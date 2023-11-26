Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал красивый гол полузащитника Алехандро Гарначо в матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0). Футболист забил мяч в ворота соперника ударом в падении через себя.

«Возможно, мы увидели лучший гол сезона. Дело не только в ударе — до него команда также здорово разыгрывала мяч. Завершение получилось просто фантастическим», — сказал в интервью Sky Sports тен Хаг.

Ранее Гарначо также прокомментировал свой гол.

В этом сезоне 19-летний футболист забил 1 гол в 11 матчах АПЛ.