Сегодня, 22:15
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал красивый гол полузащитника Алехандро Гарначо в матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0). Футболист забил мяч в ворота соперника ударом в падении через себя.
«Возможно, мы увидели лучший гол сезона. Дело не только в ударе — до него команда также здорово разыгрывала мяч. Завершение получилось просто фантастическим», — сказал в интервью Sky Sports тен Хаг.
Ранее Гарначо также прокомментировал свой гол.
В этом сезоне 19-летний футболист забил 1 гол в 11 матчах АПЛ.