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Сегодня, 21:55

Главный тренер «Ноттингем Форест»: «Одно очко — это меньшее, что мы заслуживаем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер остался недоволен ничьей в матче 18-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Нам не повезло в моменте с пропущенным голом. Мяч попал в перекладину и мог отскочить куда угодно, но упал прямо на ногу Рахима Стерлинга.

Считаю, что мы были лучшей командой в этот вечер. Даже в первом тайме мы создали больше моментов. Исходя из этого, одно очко — это меньшее, что мы заслуживаем», — приводит слова тренера Sky Sports.

«Ноттингем Форест» набрал свое 14-е очко в 17 матчах, поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице, но продолжает оставаться в зоне вылета. «Челси» с 25 очками идет на восьмом месте.

ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
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