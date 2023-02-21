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Сегодня, 18:23

Эдди Хау поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги.

«Мы очень хотим добиться успеха и сделать так, чтобы клуб гордился нами. Мы приедем на «Уэмбли» за день до игры и, надеюсь, быстро освоимся и привыкнем к обстановке. Я верю, что мы можем выиграть любой матч против любой команды, дома или на выезде, если мы будем абсолютно на высоте. Только от нас зависит, насколько хорошо мы выступим», — приводит слова Хау пресс-служба клуба.

Финал Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» пройдет 26 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/NUFC/status/1628049719694966784?s=20
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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