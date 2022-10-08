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Сегодня, 20:44

Эдди Хау: «Гимарайнс игрок высочайшего качества во всех аспектах, он великолепен»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал крупную победу над «Брентфордом» (5:1) в 10-м туре АПЛ.

«Мы были довольны сегодняшним результатов. Это была действительно сложная игра, и мы знали, что они создадут нам трудности. Бруно Гимарайнс — игрок высочайшего качества во всех аспектах, его личность и выступления на поле. Сегодня он был великолепен. У нас было несколько травм, и мы сумели пережить этот шторм», — приводит слова Хау BBC.

Гимарайнс в матче против «Брентфорда» отметился дублем.

«Ньюкасл» занимает пятое место в АПЛ, набрав 14 очков.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62619190/page/4
ФК Брентфорд
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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