Эдди Хау: «Гимарайнс игрок высочайшего качества во всех аспектах, он великолепен»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал крупную победу над «Брентфордом» (5:1) в 10-м туре АПЛ.

«Мы были довольны сегодняшним результатов. Это была действительно сложная игра, и мы знали, что они создадут нам трудности. Бруно Гимарайнс — игрок высочайшего качества во всех аспектах, его личность и выступления на поле. Сегодня он был великолепен. У нас было несколько травм, и мы сумели пережить этот шторм», — приводит слова Хау BBC.

Гимарайнс в матче против «Брентфорда» отметился дублем.

«Ньюкасл» занимает пятое место в АПЛ, набрав 14 очков.