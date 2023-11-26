Хау — о разгроме «Челси»: «Это была настоящая демонстрация характера «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал крупную победу над «Челси» (4:1) в матче 13-го тура АПЛ.

«Это была настоящая демонстрация характера команды. Мы действительно попросили игроков активизироваться, и мы заслужили победу. Сегодняшний день принес нам много позитива. Лидеры в команде задают тон — Джамаал Ласселлс, Киран Триппьер, Мэтт Ритчи. Они следят за тем, чтобы мы не сдавались. Если вы разобщены и отходите от своих принципов, то у вас будут проблемы. Мы стараемся быть собой», — приводит слова Хау ВВС.

«Ньюкасл» набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. 2 декабря команда примет «Манчестер Юнайтед».