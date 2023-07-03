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Сегодня, 14:37

Эдди Хау: «Рад, что Тонали присоединился к «Ньюкаслу» перед захватывающим сезоном»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал переход полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

«Я рад приветствовать Сандро в «Ньюкасле». Он обладает исключительным талантом, менталитетом, физическими и техническими данными, которые идеально подходят для нас.

В 23 года Сандро уже имеет ценный опыт ключевого игрока команды из топ-лиги и Лиги чемпионов, а также играет за свою сборную.

Но у него также есть возможность и потенциал расти и развиваться вместе с нами, и я рад, что он с нами перед захватывающим сезоном», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Хавбек выступал в составе россонери с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
Сандро Тонали
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