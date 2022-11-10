Эдди Хау уверен, что «Ньюкасл» может играть лучше

10 ноября, 05:25
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Эта игра была волнительной для всех в конце, хотя это и вредно для здоровья, но мы рады, что прошли дальше. Мы знаем, что можем играть намного лучше, но на это есть причины. Мы хотели победить, чтобы сохранить этот импульс, и мы хотим пройти как можно дальше в кубке», — цитирует BBC Хау.
Ранее в этом сезоне «Ньюкасл» набрал 27 очков в чемпионате Англии и занимает 3-е место в турнирной таблице.
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Основные источники исследования