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Сегодня, 20:32

Эдди Хау заявил, что «Ньюкасл» не был на высоте в матче с «Астон Виллой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ.

«Я думаю, это одно из тех выступлений, которые мы должны быстро проанализировать и двигаться дальше. Мы были не на высоте. «Астон Вилла» хорошо играла, но по нашим собственным стандартам мы были не на высоте, а в таком случае вы никогда не выиграете. Мы пытались внести изменения, чтобы взять игру в свои руки, но ничего не изменило ход игры. Очень непохоже на нас, это выступление.

Надеюсь, мы сможем использовать это в качестве положительного опыта, чтобы понять, что пошло не так, потому что сегодня мы не справились», — приводит слова Хау ВВС.

«Ньюкасл» располагается на третьей строчке АПЛ, набрав 56 очков в 30 матчах.

ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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