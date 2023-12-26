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Сегодня, 20:37

Хау — о поражении от «Ноттингема»: «Ньюкасл» играл не очень слаженно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Ноттингема» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Это было сочетание многих вещей. Я думаю, что первый тайм мы провели довольно хорошо, забили и имели моменты, но второй тайм был сложным. Мы играли не очень слаженно и были наказаны. Соперник всегда был в игре. У них был темп и физическая мощь, и нам было сложно. Я уже анализирую то, что произошло сегодня, мы вернемся и все исправим. Главное для нас — это то, что мы не могли тренироваться в течение длительного периода времени, и, надеюсь, теперь мы получим немного времени для тренировок», — приводит слова Хау ВВС.

«Ньюкасл» потерпел 4 поражения в последних 5 матчах АПЛ. «Сороки» с 29 очками занимают 7-е место в турнирной таблице.

ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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