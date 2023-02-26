Эдди Хау: «Мне жаль, что мы не смогли выиграть Кубок лиги и порадовать болельщиков»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Кубка английской лиги.

«Мы должны были лучше защищаться в штрафной, второй гол стал для нас убийственным. Мы сделали все, чтобы вернуться в игру. У нас были шансы, но мы не смогли ими воспользоваться, поэтому и проиграли.

Индивидуально и коллективно, я думаю, мы играли хорошо, но просто не получалось попасть в створ, и нам нужно работать над этим. Я не могу извлечь позитив из поражения, но я могу извлечь его из игры. Мне жаль, что сегодня мы не смогли выиграть Кубок и порадовать болельщиков», — приводит слова Хау ВВС.