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Сегодня, 06:22

Главный тренер «Ньюкасла» Хау доволен игрой команды против «Эвертона»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги победного матча 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0).

«Отличное выступление. Это не был легкий, техничный футбол, было очень много борьбы, физической борьбы в центре поля, я восхищаюсь проявленным игроками характером и тем, как мы защищались. «Эвертон» — сильный соперник, который грузил мячи в штрафную, и нам приходилось все это выгребать, — заявил Хау BBC Sport.

«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона — 1:0. «Сороки» набрали 18 очков и поднялись на пятое место в АПЛ. «Ириски» находятся на 15-й строчке (10 очков).

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
Эдди Хау
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