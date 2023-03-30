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Сегодня, 10:27

Главный тренер «Ньюкасла» Хау настаивает на подписании полузащитника «МЮ» Мактоминея

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Football Insider.

26-летний шотландец близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом. В связи с этим на его трансфере настаивает лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, который намерен запустить перестройку центра полузащиты перед следующим сезоном.

Мактоминей является воспитанником манкунианцев. В текущем сезоне он провел 32 игры за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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