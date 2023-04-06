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Сегодня, 08:22

Главный тренер «Ньюкасла» Хау отреагировал на крупную победу над «Вест Хэмом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на разгромную победу над «Вест Хэмом» (5:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Я думаю, был достаточно равный матч, счет нахожу странным. Он мог быть совсем другим, нам чуть повезло. Но когда мы переходили на повышенные передачи, то игра действительно смотрелась хорошо. Это был невероятный вечер», — цитирует слова Хау BBC Sport.

«Ньюкасл» находится на 3-й строчке АПЛ, опережая «МЮ» по дополнительным показателям. «Вест Хэм» (27) идет 15-м.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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