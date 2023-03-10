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Сегодня, 16:42

Хау: «Хочу, чтобы Гимарайнш остался в «Ньюкасле» надолго»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о полузащитнике Бруну Гимарайнше.

«Он очень важная фигура, — цитирует Sky Sports Хау. — Если вы посмотрите на нашу команду, то увидите, что он уникальный игрок. Он уникален в том, как он принимает мяч, в его технике, его взгляде на игру. Он очень важен. У него отличный возраст. На мой взгляд, его поведение на высшем уровне. У него отличный список качеств, и я хочу, чтобы он остался здесь надолго».

Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. Срок контракта 25-летнего бразильца с «сороками» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гимарайнш провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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