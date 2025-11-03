Видео
3 ноября, 01:48

Хау — о поражении от «Вест Хэма»: «Мы просто не были на должном психологическом уровне»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:3) в гостевом матче 10-го тура АПЛ.

«Я не думаю, что это было похоже на команду «Ньюкасла», которую мы видели в последние сезоны. Не было языка тела, коллективного духа на поле, множества мелочей, которые влияют на нашу игру. Это было следствием того, что мы просто не были на должном психологическом уровне.

Мы проделали большую работу с игроками в период между последней игрой и этой. Так что сейчас с этим сложно разобраться, но мы постараемся извлечь уроки из сегодняшнего дня. Я надеюсь, что это поворотный момент, который мы сможем использовать в своих интересах», — сказал английский тренер на пресс-конференции.

Эрлин Холанн забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Борнмута&raquo;.Холанн вывел «Ман Сити» на второе место, Ямаль снова забивает, «Милан» не дал «Роме» стать лидером

«Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (12 очков после 10 матчей).

ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
