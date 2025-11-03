Хау — о поражении от «Вест Хэма»: «Мы просто не были на должном психологическом уровне»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:3) в гостевом матче 10-го тура АПЛ.

«Я не думаю, что это было похоже на команду «Ньюкасла», которую мы видели в последние сезоны. Не было языка тела, коллективного духа на поле, множества мелочей, которые влияют на нашу игру. Это было следствием того, что мы просто не были на должном психологическом уровне.

Мы проделали большую работу с игроками в период между последней игрой и этой. Так что сейчас с этим сложно разобраться, но мы постараемся извлечь уроки из сегодняшнего дня. Я надеюсь, что это поворотный момент, который мы сможем использовать в своих интересах», — сказал английский тренер на пресс-конференции.

«Ньюкасл» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (12 очков после 10 матчей).