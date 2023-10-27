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27 октября, 12:46

Хау: «У Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что полузащитник Сандро Тонали, скорее всего, сможет принять участие в следующем туре АПЛ, где команда сыграет против «Вулверхэмптона».

«Ситуация непростая, но наш футбольный клуб еще никто официально не уведомлял о дисквалификации. Мы слышали новости и слухи, но пока не получали никаких сообщений от итальянский властей. Мы будем ждать. Думаю, у Тонали хорошие шансы сыграть против «Вулверхэмптона» на выходных», — заявил Хау на пресс-конференции.

26 октября Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев по делу о ставках на футбол. Таким образом, 23-летний полузащитник сборной Италии пропустит чемпионат Европы-2024.

Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за 64 миллиона евро. Сообщалось, что английский клуб намерен подать в суд на итальянскую команду и планирует потребовать у них несколько миллионов евро.

Сандро Тонали
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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