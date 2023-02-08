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Ван Нистелрой: «Мечтой Гакпо был переход в «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
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Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал, что нападающий Коди Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед», но в январе стал игроком «Ливерпуля».

«Мечтой Гакпо был переход в «Манчестер Юнайтед». Он общался с тен Хагом с августа. Я также хотел, чтобы он присоединился к «Юнайтед» — не только потому, что я играл за этот клуб, но и потому, что они лучше, чем «Ливерпуль» и предлагают гораздо больше возможностей для своих игроков», — цитирует The Telegraph ван Нистелроя.

3 января «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Гакпо. Срок соглашения с 23-летним нидерландским форвардом рассчитан до июня 2028 года.

Гакпо провел за «Ливерпуль» 6 матчей и пока не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Коди Гакпо
Руд ван Нистелрой
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