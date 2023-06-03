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Гвардиола догнал Венгера по количеству золотых дублей в АПЛ, лидер — Фергюсон

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии — 2:1.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола во второй раз с «горожанами» сделал золотой дубль — выиграл чемпионат и Кубок Англии.

Испанский специалист, который приводил «Ман Сити» к победе в АПЛ и Кубке Англии в сезонах-2018/19 и 2022/23, догнал по этому показателю экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера. Канониры под руководством французского тренера делали золотой дубль в сезоне-1997/98 и сезоне-2001/02.

Лидирует по этому показателю экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, на счету которого три золотых дубля — в сезонах-1993/94, 1995/96 и 1998/99.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Арсен Венгер
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