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Сегодня, 21:31

Главный тренер «Спортинга»: «У нас нет денег, чтобы платить Роналду зарплату»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим назвал причину, по которой клуб не сможет вернуть форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в свои ряды.

«Все в «Спортинге» мечтают о его возвращении, но мы не можем позволить себе такой трансфер. У нас нет денег, чтобы платить ему зарплату», — приводит слова специалиста TalkSport.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Португалец покинул родной клуб в 2003-м году.

Летом 37-летний португалец хотел покинуть английский клуб, так как хотел выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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Барселона 0
Бавария 2
1-й тайм

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

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11%

2.32
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Боруссия Д 0
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2.40

обе забьют - да

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25%

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
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