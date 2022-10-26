Главный тренер «Спортинга»: «У нас нет денег, чтобы платить Роналду зарплату»

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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим назвал причину, по которой клуб не сможет вернуть форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в свои ряды.
«Все в «Спортинге» мечтают о его возвращении, но мы не можем позволить себе такой трансфер. У нас нет денег, чтобы платить ему зарплату», — приводит слова специалиста TalkSport.
Роналду является воспитанником «Спортинга». Португалец покинул родной клуб в 2003-м году.
Летом 37-летний португалец хотел покинуть английский клуб, так как хотел выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования