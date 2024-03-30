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30 марта, 23:13

Постекоглу: «Все за что-то борются, и «Лутон» не собирался просто так сдаваться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Лутон Таун» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

«Все за что-то борются, и «Лутон» не собирался просто так сдаваться нам. Нам нужно было заслужить победу, и я думаю, мы это сделали. Я был разочарован пропущенным голом, думал, что его можно было предотвратить. Я думаю, что в основном ребята сохраняли спокойствие. Вы никогда не сможете полностью раскрыть команду. Если бы мы повели в счете, это могло бы сделать игру более комфортной, но, опять же, ребята проявили отличный характер», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Вест Хэмом».

Футбол
Лутон Таун
ФК Тоттенхэм Хотспур
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