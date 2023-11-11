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Постекоглу — о поражении от «Вулверхэмптона»: «В конце матче у «Тоттенхэма» не осталось сил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 12-го тура АПЛ.

«Голы, забитые в добавленное время, разочаровывают, а ведь мы упорно работали. В конце у нас не осталось сил, но надо отдать должное «Вулверхэмптону», они набросились на нас и забили пару хороших голов. В первом тайме мы забили хороший гол, а затем играли немного прагматично. У нас были шансы, которыми мы могли бы воспользоваться», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» (26 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» находится на 11 строчке (15).

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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