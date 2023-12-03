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Сегодня, 23:07

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Сити» мог разнести нас в пух и прах в первом тайме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о ничьей с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ.

«Мы не были на своем обычном уровне в первом тайме. „Сити“ мог разнести нас в пух и прах в этот промежуток. Они упустили несколько моментов. Во второй тайм „Тоттенхэм“ был намного лучше. Игроки очень старались, и было бы очень легко разгромить „Сити“, но я считаю, что они проявили отличный характер. Одно очко — это хорошая награда. Деян Кулушевски был великолепен всю игру», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» набрал 27 очков в 14 играх и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда не может выиграть на протяжении 4 матчей. 7 декабря «шпоры» примут «Вест Хэм».

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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