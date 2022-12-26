Конте: «Для меня это первый случай в карьере, когда моя команда пропускает девять матчей подряд»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:2).

«С одной стороны, я должен быть счастлив из-за того, как мы играли во втором тайме. С другой стороны, вот уже девять игр подряд мы пропускаем первый гол. Для команды, которая хочет сохранить хорошую позицию в таблице, важно быть стабильной. Но хотелось бы видеть несколько другую стабильность.

Для меня это первый случай в карьере, когда моя команда пропускает девять матчей подряд. Игроки показали отличный характер, но мы должны переломить эту тенденцию.

Хочу отдать должное сопернику, но мы могли победить», — приводит слова тренера Football.London.

«Тоттенхэм» впервые в своей истории избежал поражения в двух гостевых матчах подряд, уступая в них 0:2.

Последним клубом, добивавшимся подобного, был «Манчестер Юнайтед» в апреле 2018 года.