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Сегодня, 18:48

Конте: «Для меня это первый случай в карьере, когда моя команда пропускает девять матчей подряд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:2).

«С одной стороны, я должен быть счастлив из-за того, как мы играли во втором тайме. С другой стороны, вот уже девять игр подряд мы пропускаем первый гол. Для команды, которая хочет сохранить хорошую позицию в таблице, важно быть стабильной. Но хотелось бы видеть несколько другую стабильность.

Для меня это первый случай в карьере, когда моя команда пропускает девять матчей подряд. Игроки показали отличный характер, но мы должны переломить эту тенденцию.

Хочу отдать должное сопернику, но мы могли победить», — приводит слова тренера Football.London.

«Тоттенхэм» впервые в своей истории избежал поражения в двух гостевых матчах подряд, уступая в них 0:2.

Последним клубом, добивавшимся подобного, был «Манчестер Юнайтед» в апреле 2018 года.

Антонио Конте
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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