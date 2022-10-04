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Сегодня, 09:05

Конте жестко объяснил, почему не выпускает защитника Доэрти в старте «Тоттенхэма»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте раскритиковал защитника команды Мэтта Доэрти.

«Доэрти в прошлом сезоне играл в каждом матче, а сейчас я не вижу в нем того, что нужно, для того чтобы он выходил в старте. Я не дурак. Я не хочу проигрывать», — приводит слова Конте Goal.

В сезоне-2022/23 Доэрти сыграл за «Тоттенхэм» 3 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Во всех матчах он выходил на замену и на данный момент провел на поле всего 26 минут.

Контракт 30-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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