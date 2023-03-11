Конте: «Я не понимаю людей, которые не осознают важности ротации»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил важность ротации после победы над «Ноттингемом» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.

«Я не понимаю людей, которые не осознают важности ротации. Если у вас есть хорошие игроки на скамейке запасных, значит вы можете изменить игру. Если вы хотите выигрывать трофеи в будущем, вы должны рассчитывать примерно на 16, 17, 18 игроков, чтобы делать ротацию и играть игру за игрой. Когда футболисты говорят, что хотят играть, они должны играть, а если они устали, они не играют», — приводит слова Конте ВВС.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 48 очков.