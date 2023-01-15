Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:23

Конте: «В такой игре можно сойти с ума и пропустить много голов»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить для наших болельщиков, потому что знаем, насколько важен для них этот матч. Эта игра также была важна и для нас.

Мы начали хорошо и сильно, а потом пропустили. Футбол странный, и иногда случаются ситуации, которые очень трудно объяснить. У нас был хороший шанс сравнять счет, но вратарь «Арсенала» сделал фантастический сейв. А второй гол сбил весь настрой.

В такой игре можно сойти с ума и пропустить много голов, но вместо этого мы создали моменты. «Арсенал» заслуживает того, чтобы оставаться на вершине таблицы и бороться за победу в премьер-лиге. Они и «Манчестер Сити» — два претендента на титул», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал» упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 47 очков в 18 играх и теперь опережают идущий вторым «Манчестер Сити» (18 матчей) на 8 очков. «Тоттенхэм» занимает пятое место с 33 очками после 19 игр.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Антонио Конте
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Женщина пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мартин Эдегор прокомментировал гостевую победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

«Вест Хэм» предложил около 30 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции