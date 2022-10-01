Конте назвал удаление защитника «Тоттенхэма» ключевым моментом матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 9-го чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:3).

«У нас было много шансов забить. Но мы допускали ошибки в последних передачах. Во втором тайме мы рано пропустили второй гол, и могли бы вообще сыграть намного лучше.

Красная карточка определила ход игры. После этого это было очень трудно. Нам пришлось полностью изменить планы. Это было решение судьи, и я не хочу его комментировать.

Теперь мы должны двигаться дальше, мы знаем свою роль в этой лиге, и мы должны стараться делать все возможное, чтобы оставаться рядом с другими командами на вершине», — приводит слова Конте BBC.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 21 очко в восьми матчах. «Тоттенхэм» с 17 очками после восьми игр располагается на третьем месте.