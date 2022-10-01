Конте назвал удаление защитника «Тоттенхэма» ключевым моментом матча с «Арсеналом»

1 октября, 18:04
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 9-го чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:3).
«У нас было много шансов забить. Но мы допускали ошибки в последних передачах. Во втором тайме мы рано пропустили второй гол, и могли бы вообще сыграть намного лучше.
Красная карточка определила ход игры. После этого это было очень трудно. Нам пришлось полностью изменить планы. Это было решение судьи, и я не хочу его комментировать.
Теперь мы должны двигаться дальше, мы знаем свою роль в этой лиге, и мы должны стараться делать все возможное, чтобы оставаться рядом с другими командами на вершине», — приводит слова Конте BBC.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 21 очко в восьми матчах. «Тоттенхэм» с 17 очками после восьми игр располагается на третьем месте.
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Основные источники исследования