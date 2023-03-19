Конте: «Игроки «Тоттенхэма» получают очень много денег не для того, чтобы искать оправданий»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подверг критике игроков «шпор» после матча с «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре АПЛ.

«Продолжайте искать им [игрокам] оправдания. Вы только это и делаете [обращается к прессе]. Они потеряли свой командный дух и уверенность. Не ищите им оправданий, ну же.

Мы профессионалы. Клуб платит нам много денег. Игроки получают деньги. Я получаю деньги. Вам это ясно? Не для того, чтобы искать оправданий, не показывать свой дух, не демонстрировать привязанность [к игре] или степень ответственности. Мы отвечаем за это. И для меня [отсутствие перечисленного] — неприемлемо. Я впервые в карьере столкнулся с подобной ситуацией. Сравнив этот и прошлый сезон — все стало только хуже», — сказал Конте после матча с «Саутгемптоном».

Ранее итальянский специалист назвал футболистов лондонского клуба эгоистами.

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре АПЛ, ведя в счете 3:1. «Шпоры» занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах.