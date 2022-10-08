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Конте — о победе над «Брайтоном»: «Мы старались играть интенсивно, и я думаю, что победа заслуженная»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Брайтоном» в 10-м туре АПЛ.

«Это было хорошее выступление, особенно в сложной игре. Положение в таблице показывает, что «Брайтон» действительно сильная команда с хорошими игроками. Мы старались играть интенсивно, и я думаю, что победа заслуженная. Когда результаты приносят пользу нашим игрокам, я первый, кто радуется. Нам нужно создать единство в команде, и каждый игрок должен знать, что он может играть. На мой взгляд, в моей команде есть место для каждого игрока», — приводит слова Конте BBC.

«Тоттенхэм» набрал 20 очков и занимает третье место в АПЛ. «Брайтон» находится на шестой позиции (14 очков).

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62619190
Антонио Конте
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
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