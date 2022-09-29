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29 сентября, 22:40

Конте — о брошенном в Ришарлисона банане: «Надеюсь, этих людей отстранят от футбола до конца жизни»

Конте прокомментировал расистский инцидент с участием Ришарлисона
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал расистский инцидент с участием нападающего лондонского клуба и сборной Бразилии Ришарлисона.

Напомним, что в 25-летнего бразильца бросили банан, когда он праздновал забитый мяч в товарищеском матче со сборной Туниса (5:1).

«Надеюсь, что этих людей отстранят от футбола до конца жизни. Неприятно быть свидетелем такой ситуации в 2022 году», — приводит слова Конте Goal.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/embarrassing-conte-kane-angered-by-richarlison-racism-experience/blt0ee3f47791b13213
Антонио Конте
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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Туниса по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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