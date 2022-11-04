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4 ноября, 22:33

Конте: «Странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ-2022»

Конте раскритиковал английский календарь за ранний старт матчей после ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал английский календарь за ранний старт матчей после чемпионата мира-2022.

«Сейчас говорить на эту тему бесполезно. Потому что мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить ЧМ-2022 во время сезона, с чемпионатом, с Лигой чемпионов, с таким графиком — это настоящие безумие. Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ. Но сейчас это все просто слова. Шоу должно продолжаться», — приводит слова Конте ESPN.

Финал ЧМ-2022 в Катаре запланирован 18 декабря, а на 21 и 22 декабря в Англии предварительно назначены матчи четвертого раунда Кубка английской лиги. 26 декабря продолжится сезон АПЛ.

Отметим, что игры во Франции возобновятся 27 декабря, в Португалии — 28 декабря, в Испании — 31 декабря, а в Италии — не раньше 4 января.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/tottenham-hotspur-engtottenham/story/4790753/tottenham-boss-antonio-conte-slams-crazy-post-world-cup-schedule
Антонио Конте
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Тоттенхэм Хотспур
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