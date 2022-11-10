Конте объяснил, почему заменил Кейна в матче с «Ноттингемом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему заменил нападающего Харри Кейна в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Ноттингема» (0:2). По его словам, у капитана сборной Англии накопилась усталость.

«Это нормально. Харри играл во всех матчах», — цитирует BBC Конте.

Кейн сыграл 59 минут, а затем уступил место на поле 21-летнему Брайану Хилю. Счет в это время был 0:2.