Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что у «Манчестер Юнайтед» сейчас неудачный период.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придется бороться. У этой команды огромный потенциал с экономической точки зрения. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у «Юнайтед» неудачный период. Но всего два года назад «МЮ» боролся за победу в АПЛ и стал вторым после «Сити» — не забывайте об этом. Речь о команде, которая всегда попадает в топ-4, играет в Лиге чемпионов и ведет борьбу за трофеи, если не допускает серьезных ошибок», — приводит слова Конте Sky Sports.

19 октября «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22.15 по московскому времени.

«Шпоры» идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» расположился на пятой строчке.