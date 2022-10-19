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Сегодня, 18:15

Конте — про «МЮ»: «По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у них неудачный период»

Конте заявил, что у «Манчестер Юнайтед» сейчас неудачный период
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что у «Манчестер Юнайтед» сейчас неудачный период.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придется бороться. У этой команды огромный потенциал с экономической точки зрения. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у «Юнайтед» неудачный период. Но всего два года назад «МЮ» боролся за победу в АПЛ и стал вторым после «Сити» — не забывайте об этом. Речь о команде, которая всегда попадает в топ-4, играет в Лиге чемпионов и ведет борьбу за трофеи, если не допускает серьезных ошибок», — приводит слова Конте Sky Sports.

19 октября «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22.15 по московскому времени.

«Шпоры» идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» расположился на пятой строчке.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12724287/antonio-conte-tottenham-boss-urges-side-to-fight-monster-man-utd-and-says-winter-world-cup-cant-happen-again
Антонио Конте
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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