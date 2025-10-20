Тренер «Тоттенхэма» Франк после поражения от «Астон Виллы»: «Я думаю, мы действовали превосходно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в домашнем матче 8-го тура АПЛ.

«Я думаю, мы действовали превосходно. Мы отдали очень, очень мало. Есть пара моментов, на которые стоит обратить внимание, когда вы играете в обороне. Мы отразили, по-моему, восемь ударов. Ни одного навеса, более или менее опасного не было... Очень, очень низкий xG у соперников, при этом у Викарио не было возможности сделать сейв. Но те моменты, когда у них ничего не получалось или было очень мало моментов, у них было больше мужества», — сказал датский специалист на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» проиграл впервые с 30 августа — тогда «шпоры» уступили «Борнмуту» (0:1). Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Англии (14 очков после восьми матчей).