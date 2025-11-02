Франк: «Я никогда не руководил командой, которая создала бы так мало моментов за одну игру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Все игроки, конечно, расстроены. Они хотели бы добиться успеха, они хотели бы побеждать, они хотели бы хорошо выступать, и я это понимаю. Я думаю, что это связано с тем, что трудно быть последовательным в хорошие и плохие времена. Вот почему я так обошел болельщиков. Могу вам сказать, что когда мы побеждаем, становится веселее.

Я никогда не руководил командой, которая создала бы так мало моментов за одну игру, никогда. Так что, конечно, я подумаю, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию. Я думаю, что все немного взаимосвязано. И сегодня мы не достигли нужного уровня», — сказал датский специалист на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ (17 очков после 10 матчей).